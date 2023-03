Une surélévation de maison à Cabestany, esthétique et fonctionnelle

Un couple a eu la chance de dénicher la maison de ses rêves au coeur de Cabestany, dans les Pyrénées Orientales. Récit d'un projet de rénovation qui a joint l'utile à l'agréable, par l'augmentation de la surface habitable et par l'embellissement d'une façade de caractère.

Quelles ont été vos réflexions initiales pour répondre au projet des propriétaires ?

Le projet de M. et Mme Cheanu était déjà très précis. Ils souhaitaient créer un étage supplémentaire dans leur maison en surélevant le toit. Pour optimiser leur budget je leur ai simplement déconseillé de poursuivre l'agrandissement au-dessus de la partie arrière de la maison. Cela n'apportait pas grand chose et c'était un budget en plus... par ailleurs, nous étions tous les trois d'accord pour respecter le style de la maison. Il s'agissait pour moi de bien formaliser leurs envies, d'étudier leur faisabilité architecturale et administrative, et d'en évaluer le budget.

Y a-t-il eu des problématiques spécifiques à résoudre ou à faire accepter (orientation, bâti existant, terrain, budget...) ?



A l'origine, c'est parce que leur charpente était infestée de capricornes que M. et Mme Cheanu ont envisagé des travaux sur leur toiture. Puis ils ont décidé de profiter du chantier pour aller plus loin et ajouter un étage. Nous devions donc mener l'agrandissement sans oublier le problème des capricornes. Par ailleurs, un chantier sur un toit est toujours très particulier, surtout lorsque les personnes continuent d'habiter là. S'il pleut, il faut protéger avec des bâches ; pour livrer les matériaux sans salir toute la maison, il faut installer des échafaudages extérieurs et en plus on ne peut pas faire le tour du chantier à cause des maisons mitoyennes : bref, c'est bien d'avoir l'habitude. Les entreprises de la région avec lesquelles nous travaillons ont l'expérience de ces chantiers rénovation dans un espace étroit. En région de Perpignan, c'est préférable.

Quelles ont été vos recommandations pour répondre au projet initial, pour contourner les obstacles éventuels ?



En ce qui concerne les capricornes, nous avons conseillé à M. et Mme Cheanu de refaire la charpente, certes, mais aussi le plancher. Ainsi nous étions sûrs de repartir sur des bases saines et pour longtemps. Pour le reste, nous avons essayé de faire au plus vite sans trop les déranger. Nous avons aussi soigné les finitions extérieures : un oeil de boeuf et deux grandes lucarnes donnent à la maison un charme supplémentaire.

Le projet de rénovation réalisé a-t-il un caractère spécifique ?

Non, les chantiers de surélévation sont courants dans les Pyrénées Orientales, maintenant. Ce qui est très particulier, c'est que les gens, même les proches, qui regardent la maison aujourd'hui ont l'impression que cet étage et ce toit ont toujours été là. C'est plutôt bon signe. Quant à l'intérieur, nous avons gagné environ 40m². De quoi changer la vie de la famille, vraiment. Que vous reste t-il maintenant à l'esprit ?

La bonne relation avec M. et Mme Cheanu qui a facilité notre travail. Ils étaient sans doute inquiets au départ, mais vraiment, tout s'est très bien passé. Entre nous et sur le chantier. C'est un bon souvenir.