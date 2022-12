Idées de rénovation de la salle de bains et de la cuisine pour votre appartement de Montpellier

Les salles de bains et les cuisines sont les pièces les plus utiles de la maison. Rénover ces deux pièces peut aider une maison à devenir plus élégante et fonctionnelle et à faire visiter par vos amis qui passent dans l'Hérault pendant les vacances. Lors de la demande devis rénovation salle de bains à Montpellier à un artisan, il est important d'envisager toutes les options. Assurez-vous que le design final que vous choisissez correspond à vos besoins, à votre budget et à votre style de vie.

Rénovation : Regardez vers l'Asie

Puisez dans le design d'influence asiatique. L'Asie est un continent diversifié, rempli d'idées de design qui ont influencé les gens du monde entier pendant des milliers d'années. Utilisez des bois comme le bambou pour les armoires de cuisine et de salle de bains. Ajoutez des touches de rouge et de noir sous forme de coussins sur les chaises de cuisine et les accessoires de salle de bains. Utilisez des armoires laquées noires pour le rangement dans les deux pièces. Suspendez des lanternes en papier aux murs. Utilisez des luminaires suspendus en forme de caractères chinois dans les coins. Ajoutez des pots de bambou vert et des pivoines blanches fraîches sur les comptoirs.

Modernisme de la cuisine



Créez un havre de paix moderniste. Le design moderniste met l'accent sur les lignes épurées et les pièces fonctionnelles. Utilisez de l'acier inoxydable pour habiller les armoires de la cuisine et de la salle de bains. Complétez les armoires par des comptoirs en granit aux lignes pures. Placez deux chaises Eames à côté d'une grande table de cuisine encastrée. Utilisez les mêmes chaises dans la cuisine. Ouvrez la cuisine sur le reste de la maison. Recouvrez les murs de la salle de bains et de la cuisine de carreaux de verre transparent.

Style campagnard

Optez pour la campagne. Un design d'influence campagnarde peut rendre n'importe quelle cuisine et salle de bains chaleureuse et accueillante. Placez des œuvres d'art populaire sur les murs de la salle de bains et de la cuisine. Utilisez des tapis tressés épais sur les sols. Achetez un évier à tablier dont le rebord tombe sur le côté de l'évier. Dessinez un pochoir sur le mur de la salle de bains et de la cuisine. Utilisez une baignoire sur pattes dans la salle de bains. Revêtir les sols de linoléum. Ajoutez des rideaux vichy à toutes les fenêtres.

Un aménagement adapté à l'âge

Faites en sorte que chaque espace soit utilisable à long terme. En vieillissant, les gens peuvent être confrontés à un handicap. Une rénovation de la cuisine et de la salle de bains peut rendre les deux espaces plus accessibles aux personnes dont les fonctions sont limitées. Cela peut permettre aux gens de rester plus longtemps dans leur maison et réduire la possibilité de la vendre dans un marché en baisse. Abaissez la hauteur des armoires de cuisine. Remplacez la baignoire par une douche à l'italienne et un endroit où s'asseoir après avoir été transféré d'un fauteuil roulant. Éliminez toutes les marches. Installez des barres d'appui pour faciliter le transfert d'une zone à l'autre. Recouvrez les sols de matériaux antidérapants.

Le style toscan

Inspirez-vous de l'Italie. Le design toscan utilise des éléments tirés de la campagne toscane. Dessinez un pochoir en forme de vigne sur les murs. Refaites la surface des armoires en bois foncé. Ajoutez des carreaux toscans dessinés à la main sur les murs de la cuisine et de la salle de bains (voir les conseils déco de salle de bain ). Utilisez des ferrures élaborées en forme de volutes pour ranger les serviettes dans la salle de bains. Tapissez les murs de la salle de bains de carreaux en marbre de Carrare et les sols de carreaux en terre cuite ou en pierre. Ajoutez une fresque de style toscan sur un mur.