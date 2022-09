Conseils matériaux pour Sols - Carrelage

Vous désirez carreler "écolo", "vert"? Selon notre entreprise de carrelage à Foix , C'est possible grâce aux matériaux faits à partir du recyclage et aux composites.

CARRELAGE DE RECYCLAGE

Habituellement les surplus et autres carreaux exclus des lignes de production sont triés puis traités avec les autres déchets. La prestigieuse maison Porcelanosa a décidé d'exploiter au maximum cette matière première mise de côté pour réduire la consommation de matières premières et réaliser de considérables économies d'énergie. Soucieux de s'engager durablement pour l'environnement, ce fabricant propose aujourd'hui un carrelage réalisé à près de 100% à base de matières premières recylcées, seul l'émail n'est pas recyclé. très résistants, ces carreaux s'adaptent aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, au sol, sur les murs et façades extérieures.

VERRE RECYCLE

Surface, spécialisée dans la diffusion et le carrelage haut de gamme à Paris, propose de son côté une toute nouvelle collection de carreaux tout à fait étonnante. Elle propose des mosaïques fabriquées à partir de....verre recyclé! Ce sont les différentes teintes des contenants récupérés (bouteilles, flacons, etc) qui crèent cette palette subtile de 11 coloris très chics et contemporains.

MINERAL COMPOSITE

Plus abordable la gamme Caractère de Gerflor offre une toute nouvelle génération de carreaux composites. Il s'agit d'un carreau minéral composite, 100% recyclable, composé de carbonate de calcium et de résines. Résultat, il est 4 fois plus léger qu'un carrelage classique, pour une composition à 70% identique! A savoir: ce carreau se pose en quelques heures grâce à son envers auto-adhésif. Du coup pas besoin d'outil, ni de colle et la découpe se fait au cutter. Cette grande facilité de mise en oeuvre permet de poser son carrelage soi-même sans faire appel à un professionnel. Pas de panique, vous pouvez acheter les carreaux avec un joint intégré.