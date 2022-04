Isolation du toit d'une maison à St Lizier, Ariège

L’équation est simple à résoudre pour isoler cette toiture de maison à Saint Lizier :

- la chaleur monte, là, je n’apprends rien à personne

- environ 35 % des déperditions de chaleur, dans une maison en Ariège, se font par le toit

Comment éviter de gaspiller du chauffage pour rien en hiver et avoir trop chaud en été ?

Il faut isoler, voire très bien isoler le toit. Pour un bien faire le travail d'un artisan isolation Ariège, l’idéal serait de poser deux couches d’isolants en les croisant afin d’éviter les zones non couvertes.

Dans la mesure où nous sommes dans les combles, nous ne voulons pas perdre trop d’épaisseur afin de ne pas “rabaisser le toit”.



Notre choix pour l'isolation de toiture s’arrête sur deux produits différents :

- une première couche de laine de roche de 20cm d’épaisseur à positionner entre les chevrons

- une deuxième couche d’isolant mince multicouches de 2cm d’épaisseur

Tout le monde connait la laine de roche et son procédé de fabrication, mais l’isolant mince qu’est ce que c’est ?

Il s’agit d’un assemblage de plusieurs couches de matières différentes permettant de retenir et de protéger de la chaleur. Il est constitué des plusieurs couches d’aluminium et de ouate de cellulose et laine de mouton.

Vous connaissez tous les couvertures de survie, le principe est le même pour l’isolant mince.

De plus, l’insolant mince permet de gagner de la place comme le montre ce schéma emprunté au guide Rénovation et Construction 2015 de Leroy Merlin.

Passons plutôt au concret.

Le toit est nu et nous avons accès au dessous des tuiles. Dans un premier temps, nous en profitons pour les nettoyer et aspirer la poussière qui s’est accumulée au fil des ans sur les chevrons.

Nous prenons ensuite la largeur entre les chevrons puis découpons la laine de roche. Mauvaise nouvelle, les chevrons ne sont pas équidistants les uns des autres, ce qui m’oblige à calculer les positions de chaque bande afin de ne pas gaspiller.

Petite astuce pour découper de la laine de roche en rouleau : laisser la laine de roche enrôlée dans son emballage d’origine, tracer un trait sur le pourtour du rouleau selon la largeur désirée et utiliser une longue scie égoïne pour couper la bande. Si votre rouleau fait 10m de long, vous vous retrouver ainsi avec une bande de la longueur désirée sur 10m de long. C’est plus simple que de dérouler la laine de roche et de la découper au cutter sur 10m.

Ensuite, il faut positionner la laine de roche entre les chevrons.

Afin de maintenir la laine et éviter qu’elle ne tombe sur l’isolant mince, j’ai réparti des tasseaux sur toute la hauteur.

L’isolant mince s’agrafe ensuite sur les chevrons. Je vous conseille d’utiliser une agrafeuse électrique car le nombre d’agrafes à positionner est impressionnant. Il m’a fallut pas loin de 8000 agrafes pour tout le toit !

Pour une pose correcte, l’isolant mince doit “déborder” sur les côtés, et surtout, il faut appliquer un scotch aluminium spécial pour parfaire l’étanchéité de l’ensemble.

Dans les parties basses, ce n’est pas très compliqué, mais en hauteur, nous avons du trouver une astuce pour travailler convenablement : deux madriers positionnés sur les pannes intermédiaires nous offraient un confort relatif…